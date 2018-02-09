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Александр Алаев вошел в рабочую группу УЕФА по развитию стратегии

Исполняющий обязанности президента РФС и глава комитета УЕФА по пляжному футболу и мини-футболу Александр Алаев вошел в рабочую группу УЕФА по развитию стратегии.

"Мы все в УЕФА говорим на одном языке, разделяем одни и те же принципы. Я ценю опыт совместной работы с коллегами из других ассоциаций.

Очень важно работать над развитием футбола не только в своей стране, но и во всей Европе. Только так мы сможем делать интересный для зрителей продукт и продвигать спорт", - цитирует Алаева официальный сайт РФС.

Отмечается, что к 2023 году перед УЕФА стоит цель - стать самой современной и инновационной спортивной организацией в мире, при этом сохранив футбол как самый популярный в мире вид спорта.
Сегодня, 12:26
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