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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Алаев вошел в рабочую группу УЕФА по развитию стратегии
Исполняющий обязанности президента РФС и глава комитета УЕФА по пляжному футболу и мини-футболу Александр Алаев вошел в рабочую группу УЕФА по развитию стратегии.
"Мы все в УЕФА говорим на одном языке, разделяем одни и те же принципы. Я ценю опыт совместной работы с коллегами из других ассоциаций.
Очень важно работать над развитием футбола не только в своей стране, но и во всей Европе. Только так мы сможем делать интересный для зрителей продукт и продвигать спорт", - цитирует Алаева официальный сайт РФС.
Отмечается, что к 2023 году перед УЕФА стоит цель - стать самой современной и инновационной спортивной организацией в мире, при этом сохранив футбол как самый популярный в мире вид спорта.
"Мы все в УЕФА говорим на одном языке, разделяем одни и те же принципы. Я ценю опыт совместной работы с коллегами из других ассоциаций.
Очень важно работать над развитием футбола не только в своей стране, но и во всей Европе. Только так мы сможем делать интересный для зрителей продукт и продвигать спорт", - цитирует Алаева официальный сайт РФС.
Отмечается, что к 2023 году перед УЕФА стоит цель - стать самой современной и инновационной спортивной организацией в мире, при этом сохранив футбол как самый популярный в мире вид спорта.
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