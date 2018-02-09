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"Уфа" предложила новый контракт Сергею Семаку

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил переговорах с главным тренером Сергеем Семаком по новому контракту.

"Мы предложили новый контракт Семаку. Обсуждаем в рабочем процессе. Пока не хотелось бы озвучивать детали", - передает слова Газизова "СЭ".
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 12:45
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:18) #
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смысл ? в зенит же летом пойдет ... после 4-5 места - Манчини с Аргентинцами поедет по европе гулять)
Регистрация: 9.09.2016
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