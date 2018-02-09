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Юрий Семин: нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги товарищеского матча со "Стремсгодсетом" (2:2).

"Практически все футболисты провели по 90 минут. С "Ференцварошем" выйдет другая группа игроков. Потом определимся с состоянием футболистов и составом на первый матч против "Ниццы". Замечания у меня, в первую очередь, по пропущенным голам. Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся. Я бы даже не назвал это ошибками – скорее, потеря концентрации. В субботу у этой группы футболистов восстановительный день, потом выходной. На следующей неделе команда будет свежее.

Из положительного – великолепный мяч забил Фернандеш. Два хороших момента было у Ари и Миранчука, который сыграл все 90 минут после небольшого повреждения. Контрольные матчи проходят на фоне усталости, поэтому важно, что никто не травмировался", - цитирует Семина официальный сайт клуба.
Теги: Семин Локомотив
Вчера, 22:16
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