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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ювентус" на выезде обыграл "Фиорентину"
Чемпионат Италии
24 тур
"Фиорентина" – "Ювентус" 0:2
Голы: Бернардески, 56, Игуаин, 86
"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Бираги, Песселья, Астори, Бадель, Бенасси (Эйссерик, 79), Верету, Кьеза, Симеоне, Диаш (Теро, 67)
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 61), Сандро, Кьеллини, Бенатиа, Пьянич, Хедира, Маркизио (Коста, 66), Игуаин, Бернардески (Бентанкур, 78), Манджукич
Предупреждения: Лихтштайнер, 24, Миленкович, 37, Сандро, 39, Верету, 67, Теро, 88, Бираги, 84, Бенатиа, 90+4
24 тур
"Фиорентина" – "Ювентус" 0:2
Голы: Бернардески, 56, Игуаин, 86
"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Бираги, Песселья, Астори, Бадель, Бенасси (Эйссерик, 79), Верету, Кьеза, Симеоне, Диаш (Теро, 67)
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 61), Сандро, Кьеллини, Бенатиа, Пьянич, Хедира, Маркизио (Коста, 66), Игуаин, Бернардески (Бентанкур, 78), Манджукич
Предупреждения: Лихтштайнер, 24, Миленкович, 37, Сандро, 39, Верету, 67, Теро, 88, Бираги, 84, Бенатиа, 90+4
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