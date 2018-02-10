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"Ювентус" на выезде обыграл "Фиорентину"

Чемпионат Италии

24 тур

"Фиорентина" – "Ювентус" 0:2

Голы: Бернардески, 56, Игуаин, 86

"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Бираги, Песселья, Астори, Бадель, Бенасси (Эйссерик, 79), Верету, Кьеза, Симеоне, Диаш (Теро, 67)

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 61), Сандро, Кьеллини, Бенатиа, Пьянич, Хедира, Маркизио (Коста, 66), Игуаин, Бернардески (Бентанкур, 78), Манджукич

Предупреждения: Лихтштайнер, 24, Миленкович, 37, Сандро, 39, Верету, 67, Теро, 88, Бираги, 84, Бенатиа, 90+4
Теги: Фиорентина Ювентус
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