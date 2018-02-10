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"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Марселем"

"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Марселем" в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

25 тур

"Сент-Этьен" – "Марсель" 2:2

Голы: Товен, 4, Монне-Паке, 9, Сансон, 20, Берич, 75

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Габриэл, Суботич, Перрен, Сельнес, Пажо (Эрнани, 71), Диуссе (Нтеп, 61), Бамба, Амума, Монне-Паке (Берич, 71)

"Марсель": Манданда (Пеле, 43), Сакаи, Роланду, Рами, Ангисса, Товен, Густаво, Сансон (Митроглу, 83), Пайет, Сарр, Жермен (Н'Джие, 67)
Теги: Сент-Этьен Марсель
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