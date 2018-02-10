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СМИ: Магомед Оздоев близок к переходу в "Зенит", а Кристиан Нобоа - в "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев близок к переходу в "Зенит", передает "Бизнес online".

Сообщается, что после оформления трансфера 25-летнего россиянина питерцы намерены расторгнуть контракт с хавбеком Кристианом Нобоа, у которого есть предварительная договоренность о возвращении в казанский клуб.

Речь идет о соглашении сроком на полтора года с зарплатой меньше, чем получал в "Рубине" Оздоев.
Теги: Зенит Оздоев Нобоа Рубин Трансферы
Сегодня, 09:48
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(3)
№7 Написал: vertel латвия (Сегодня, 13:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Городовой Россия (Сегодня, 12:33) #
Болеет за:
«Зенит»
Один вопрос-зачем этот бездарь нужен и у кого он способен выиграть конкуренцию?Даже Юсупов его сильнее.
Действительно, зачем? А может это очередная "утка" прилетела, иначе, не понять руководство- ведь не только Юсупов лучше этого Оэдоева, но и универсал Цаллагов. И где они? Правильно, в аренде, даже они не нужны пока команде.
Регистрация: 13.11.2009
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:59) #
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online

для Зенита усиление


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
окуенно чё


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Один вопрос-зачем этот бездарь нужен и у кого он способен выиграть конкуренцию?Даже Юсупов его сильнее.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:47) #
  • +6
  •  (10)
online

Для рубина это плюс,а вот для оздоева минус. При такой конкуренции ,будет сидеть на скамейке. Они просто солят россиян. Не понимаю оздоева ,игрок не хочет играть!?
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Кокаинум (Сегодня, 10:32) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кочку посуше найди. А играть - не надо
Шлак. Бомжам - в самый раз


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:16) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Магомед Жиркоев и Магомед Оздоев - убойная связка расистов.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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