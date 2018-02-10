Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Самедов: "Локомотив" заслуженно занимает первое место

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказал мнение "Локомотиве", который с отрывом в 8 очков лидирует в РФПЛ.

"Локо" лидирует за счёт хорошего подбора игроков. Они достаточно ровно идут по турнирной дистанции. "Вырывают" концовки матчей. Считаю, "Локомотив" заслуженно занимает первое место.

Но догонять всегда легче, чем не давать подпустить к себе? Время покажет. Единственное, что сейчас могу сказать: уже 4 марта отрыв "Локо" от нас может сократиться.

На данный момент Спартак участвует в трёх турнирах. Выиграть два из них будет счастьем. Выиграть один – тоже. Самый главный трофей – чемпионство – я завоевал со "Спартаком" в прошлом году. Но это уже история. Снова хочу пережить минуты победного счастья", - передает слова Самедова "Советский спорт".
Теги: Самедов Локомотив Спартак
Сегодня, 10:23
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.