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Борис Игнатьев: "Локомотив" мощнее "Ниццы", "Спартаку" придется сложнее всего

Борис Игнатьев: "Локомотив" мощнее "Ниццы", "Спартаку" придется сложнее всегоБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу шансов российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы.

- Думаю, все четыре наших клуба сейчас находятся в одинаковых условиях. Есть надежда на серьезные выступления и результат в этих матчах, - говорит Игнатьев. - Работа была проделана хорошая. Мы ее не видим — мы ее ощущаем. Все наши команды безнадежно не выглядят. На этом этапе важно иметь базовую подготовку — это хорошее функциональное состояние. То, чего не хватает, - это игровой подготовки. Времени, на мой взгляд, у наших команд оказалось немного. И не потому что они не заложили это время, а потому что таковы законы спортивной тренировки, когда в обязательном порядке должен быть отдых, потом этап, когда повышается уровень общей работоспособности. И здесь должно быть определенное количество игр. И матчи должны идти по нарастающей: от слабых соперников нужно подходить к более серьезным оппонентам, которые стоят вровень с тем, с кем предстоит играть в еврокубках. Преимущество наших соперников сейчас очевидно: они уже наиграли большое количество официальных матчей, у нас — перерыв в чемпионате, и уровень игровой подготовки у них выше. Чем у наших команд. Здесь нужно найти внутренние ресурсы, чтобы на максимуме провести эти матчи: боевито, дисциплинированно, не уступая в игровых эпизодах и дальше рассчитывать на отвагу и огромное желание добиться результата. Потому что если будем говорить, что обязаны переиграть соперников, то, мое мнение, сейчас будет сложно это сделать. Так, «Локомотиву» противостоит «Ницца». Я посмотрел уже четыре матча с участием этой команды.

- На какие размышления навели эти игры?

«Локомотив» не слабее «Ниццы». Соперник «Локо» показывает футбол, который зиждется на контроле мяча, и часто они мячом владеют. Многое зависит от того, как проявит себя Марио Балотелли - в этом вся игра. «Локомотив» мощнее своего соперника выглядит. В чем? У железнодорожников более дисциплинированная и боевитая команда. Я даже не говорю о наличии таких мастеров, как братья Миранчуки, Ари и Фарфан. Но сегодня соперники искусственно в некоторых компонентах выглядят более выигрышно. Просто потому что у них в разгаре сезон. Потому что так выстроен календарь. Большую работу проделал главный тренер «Локо» Юрий Семин: уже сегодня ясно, какой состав. На данном этапе подготовки это очень важно. Этот состав сыграл не все спарринги, но по последнему матчу, кажется, становится понятно, что это основной состав.

- Каковы шансы ЦСКА в противостоянии с «Црвеной Звездой», которая недавно уступила в контрольном матче «Зениту»?

- Армейцы в двух последних матчах понравились. С возвращением Ахмеда Мусы у команды появился наконечник атак. Это дает возможность тащить команду в сторону ворот соперника, что до этого явно не получалось. У ЦСКА теперь есть мобильное трио игроков в лице Дзагоева, Мусы и Витинью. Будем надеяться, что армейцы смогут не пропустить и у них будет возможность поразить ворота соперника. В принципе опытная оборона команды показывает хороший уровень. Что касается встречи соперника ЦСКА с «Зенитом», то петербуржцы в этой игре в первом тайме имели преимущество во всех компонентах. В дальнейшем игра подровнялась и «Црвена Звезда» временами имела преимущество за счет большего количества тренировочного времени. Опять же только в этом компоненте этот соперник что-то может противопоставить ЦСКА, а так у красно-синих есть все шансы порадовать своих болельщиков.

- У «Спартака» в матче с «Атлетиком» из Бильбао тоже?

- Такие шансы есть у всех наших команд. Но «Спартаку» здесь, наверное, будет сложнее всего. Спартаковцы, видимо, пока в поисках основного состава. И не очень понятно, как это будет выглядеть. Но новичок Софиан Ханни произвел очень хорошее впечатление. Тем не менее мне не очень понятно, насколько у нас совпадают мнения с главным тренером «Спартака», поскольку в матче со «Спартой» он Ханни заменил и отдал предпочтение своей «старой гвардии», которая приносила «Спартаку» результат. И опять же думаю, испанская команда имеет сейчас больше игровой практики.

- «Зенит» справится с шотландским «Селтиком»?

- С «Селтиком», особенно у него дома, играть сложно. Главное здесь — не давать им мяч. Соперники будут прессинговать. Болельщик, который любит свою команду и очень серьезно к ней относится, окажет ей очень мощную поддержку. Будет «двенадцатым игроком» и заставит «Селтик» бежать вперед. Команда будет делать все возможное, чтобы заставить «Зенит» ошибиться. Петербуржцам в этой ситуации нужно просто не отдавать мяч. Во всех спаррингах «Зенит» очень понравился: они играли в очень хороший футбол, контролировали мяч, хорошо использовали двух настырных форвардов. По тому, что я видел в последних играх, думаю, команда добьется победы в противостоянии с своим соперником по Лиге Европы.
Теги: Игнатьев Локомотив Спартак
Сегодня, 10:31
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7
(1)
№7 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:54) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Можно подумать, это кого-то заботит.

Тебя же мразина это заботит....
Регистрация: 19.03.2011
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С сильными командами не пофееришь в состоянии наших клубов. Только у Зенита есть преимущество в классе и им нельзя прогнуться в Глазго, могут и затоптать.
От других команд ожидаю равной игры, в которой все решат один-два гола преимущества.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:00) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
авторское право на окончание принадлежит В. Радимову

ну не принадлежит)я то понимаю что шутка, но интеллектуальная собственность - это мой профиль)именно на это и учился)
но в целом - всё зависит от настроя.не верю я, что спартак не хочет выиграть.этот еврокубок дает право на попадание в лч (как никак)
и я вообще за то, что б наконец победил Российский клуб (правда тогда и тут мельдоний найдут)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Не, меня эти тренерА (авторское право на окончание принадлежит В. Радимову) удивляют. Спартаку все равно, где, когда и как слить ЛЕ (может, Карера против, но тогда тревожно за Кареру - один против всех). Локо, конечно, удивил. Но он вообще в этом сезоне конкретно так удивляет. Неужто ЦСКА-2005=Локо-2018? Хоть и обидно, но в целом я за формулу.


судя по всему, ты уже отдал Селтику титул *Сраный*..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:53) #
  • -7
  •  (13)

Не, меня эти тренерА (авторское право на окончание принадлежит В. Радимову) удивляют. Спартаку все равно, где, когда и как слить ЛЕ (может, Карера против, но тогда тревожно за Кареру - один против всех). Локо, конечно, удивил. Но он вообще в этом сезоне конкретно так удивляет. Неужто ЦСКА-2005=Локо-2018? Хоть и обидно, но в целом я за формулу.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:52) #
  • +5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
"СПАРТАКУ" ПРИДЕТСЯ СЛОЖНЕЕ ВСЕГО

Можно подумать, это кого-то заботит.


а чего тогда ты так спешно здесь отметился(-лась)...(-лось)..

?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:49) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
"СПАРТАКУ" ПРИДЕТСЯ СЛОЖНЕЕ ВСЕГО

Можно подумать, это кого-то заботит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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