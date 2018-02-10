Борис Игнатьев: "Локомотив" мощнее "Ниццы", "Спартаку" придется сложнее всего

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу шансов российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы.- Думаю, все четыре наших клуба сейчас находятся в одинаковых условиях. Есть надежда на серьезные выступления и результат в этих матчах, - говорит Игнатьев. - Работа была проделана хорошая. Мы ее не видим — мы ее ощущаем. Все наши команды безнадежно не выглядят. На этом этапе важно иметь базовую подготовку — это хорошее функциональное состояние. То, чего не хватает, - это игровой подготовки. Времени, на мой взгляд, у наших команд оказалось немного. И не потому что они не заложили это время, а потому что таковы законы спортивной тренировки, когда в обязательном порядке должен быть отдых, потом этап, когда повышается уровень общей работоспособности. И здесь должно быть определенное количество игр. И матчи должны идти по нарастающей: от слабых соперников нужно подходить к более серьезным оппонентам, которые стоят вровень с тем, с кем предстоит играть в еврокубках. Преимущество наших соперников сейчас очевидно: они уже наиграли большое количество официальных матчей, у нас — перерыв в чемпионате, и уровень игровой подготовки у них выше. Чем у наших команд. Здесь нужно найти внутренние ресурсы, чтобы на максимуме провести эти матчи: боевито, дисциплинированно, не уступая в игровых эпизодах и дальше рассчитывать на отвагу и огромное желание добиться результата. Потому что если будем говорить, что обязаны переиграть соперников, то, мое мнение, сейчас будет сложно это сделать. Так, «Локомотиву» противостоит «Ницца». Я посмотрел уже четыре матча с участием этой команды.«Локомотив» не слабее «Ниццы». Соперник «Локо» показывает футбол, который зиждется на контроле мяча, и часто они мячом владеют. Многое зависит от того, как проявит себя Марио Балотелли - в этом вся игра. «Локомотив» мощнее своего соперника выглядит. В чем? У железнодорожников более дисциплинированная и боевитая команда. Я даже не говорю о наличии таких мастеров, как братья Миранчуки, Ари и Фарфан. Но сегодня соперники искусственно в некоторых компонентах выглядят более выигрышно. Просто потому что у них в разгаре сезон. Потому что так выстроен календарь. Большую работу проделал главный тренер «Локо» Юрий Семин: уже сегодня ясно, какой состав. На данном этапе подготовки это очень важно. Этот состав сыграл не все спарринги, но по последнему матчу, кажется, становится понятно, что это основной состав.- Армейцы в двух последних матчах понравились. С возвращением Ахмеда Мусы у команды появился наконечник атак. Это дает возможность тащить команду в сторону ворот соперника, что до этого явно не получалось. У ЦСКА теперь есть мобильное трио игроков в лице Дзагоева, Мусы и Витинью. Будем надеяться, что армейцы смогут не пропустить и у них будет возможность поразить ворота соперника. В принципе опытная оборона команды показывает хороший уровень. Что касается встречи соперника ЦСКА с «Зенитом», то петербуржцы в этой игре в первом тайме имели преимущество во всех компонентах. В дальнейшем игра подровнялась и «Црвена Звезда» временами имела преимущество за счет большего количества тренировочного времени. Опять же только в этом компоненте этот соперник что-то может противопоставить ЦСКА, а так у красно-синих есть все шансы порадовать своих болельщиков.- Такие шансы есть у всех наших команд. Но «Спартаку» здесь, наверное, будет сложнее всего. Спартаковцы, видимо, пока в поисках основного состава. И не очень понятно, как это будет выглядеть. Но новичок Софиан Ханни произвел очень хорошее впечатление. Тем не менее мне не очень понятно, насколько у нас совпадают мнения с главным тренером «Спартака», поскольку в матче со «Спартой» он Ханни заменил и отдал предпочтение своей «старой гвардии», которая приносила «Спартаку» результат. И опять же думаю, испанская команда имеет сейчас больше игровой практики.- С «Селтиком», особенно у него дома, играть сложно. Главное здесь — не давать им мяч. Соперники будут прессинговать. Болельщик, который любит свою команду и очень серьезно к ней относится, окажет ей очень мощную поддержку. Будет «двенадцатым игроком» и заставит «Селтик» бежать вперед. Команда будет делать все возможное, чтобы заставить «Зенит» ошибиться. Петербуржцам в этой ситуации нужно просто не отдавать мяч. Во всех спаррингах «Зенит» очень понравился: они играли в очень хороший футбол, контролировали мяч, хорошо использовали двух настырных форвардов. По тому, что я видел в последних играх, думаю, команда добьется победы в противостоянии с своим соперником по Лиге Европы.