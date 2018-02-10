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"Барселона" проявляет интерес к Алессандро Флоренци

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци привлек внимание "Барселоны", передает Corriere dello Sport.

Сообщатся, что за 26-летним итальянцем также следят "Челси", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Контракт Флоренци с "Ромой" рассчитан до лета 2019 года, но клуб хочет продлить контракт на улучшенных условиях.
Теги: Барселона Рома
Сегодня, 10:54
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