"Барселона" проявляет интерес к Алессандро Флоренци

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци привлек внимание "Барселоны", передает Corriere dello Sport.Сообщатся, что за 26-летним итальянцем также следят "Челси", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Контракт Флоренци с "Ромой" рассчитан до лета 2019 года, но клуб хочет продлить контракт на улучшенных условиях.