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СМИ: "Спартак" будет платить 2/3 зарплаты Ивелину Попову в "Рубине"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в ближайшее время может перейти в "Рубин", передает "СЭ".

Сообщается, что казанцы получат 30-летнего болгарина в бесплатную аренду до конца сезона без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты игрока будет платить "Спартак".
Теги: Спартак Рубин Попов
Сегодня, 10:57
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8
(0)
№8 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
подозреваю, что кто то из Рубина в Спартак. иначе непонятна бесплатная раздача
Регистрация: 21.12.2010
№7 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 12:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
joy
Регистрация: 12.07.2014
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:27) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Kolpino2
И Бердыеву пусть Федун платит. Т. к. Бердыев в своей футбольной деятельности более чем убеждает, а Федун во владении недрами нашей страны не убеждает ну никак (Лукойл платит налогов с энной прибыли в разы меньше, чем Газпром с аналогичной).

ЛУКОЙЛу удалось договориться с "Газпромом" об отмене решения о прекращении приема газа, сообщила вчера нефтекомпания. На каких условиях стороны договорились, не раскрывается. ЛУКОЙЛ продавал "Газпрому" почти весь свой газ. В прошлом году его добыча в России составила 8,3 млрд кубометров, в январе—августе этого года, по данным ЦДУ ТЭК,— уже 11 млрд кубометров. Выручка нефтекомпании от продаж газа за первые полгода составила 8,9 млрд руб., говорится в ее отчете. Если исходить из полугодовой добычи, средняя цена продажи газа "Газпрому" составила 1000 руб. за 1 тыс. кубометров — это в несколько раз дешевле, чем сама монополия продает на внутреннем рынке, и на порядок ниже ее экспортных цен.


Завали хайло.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 11:40) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: HM2018
БРЕД.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:35) #
  • -7
  •  (15)

И Бердыеву пусть Федун платит. Т. к. Бердыев в своей футбольной деятельности более чем убеждает, а Федун во владении недрами нашей страны не убеждает ну никак (Лукойл платит налогов с энной прибыли в разы меньше, чем Газпром с аналогичной).
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:17) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
))))) клоуны
Попов недавно визжал, что конкуренции не боится)))) тоже клоун


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 11:14) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем отдавать игрока и практически полностью платить зарплату а вдруг травмы. БРЕД.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№1 Написал: Кокаинум (Сегодня, 11:05) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
В х*й!


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
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