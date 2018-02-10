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Кришито и Паредес - в стартовом составе на игру с "Марибором"

"Зенит" назвал состав команды на товарищеский матч против "Марибора" в рамках сбора в Турции.

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Ерохин, Кузяев, Ригони, Заболотный, Кокорин.

Запасные : Лодыгин, Бабурин, Скроботов, Каккоев, Жирков, Терентьев, Капленко, Дриусси, Нобоа, Краневиттер, Плетнев, Полоз, Панюков.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:21
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нормальный состав, даже обсуждать нечего, ни одной спорной позиции.
Марибор соперник неплохой, не пропустил от Ливерпуля больше, чем спартак.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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