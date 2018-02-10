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"Рубин" возьмет на сбор полузащитника "Кубани"

Полузащитник краснодарской "Кубани" Игорь Коновалов 12 февраля отправится в Испанию на сбор в составе казанского "Рубина".

Футболист молодёжной сборной России интересен казанскому клубу, который может взять Коновалова в аренду, передает "Чемпионат".
Теги: Рубин Кубань
Сегодня, 12:25
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