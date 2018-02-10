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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"СКА-Хабаровск" победил "Зброевку" со счетом 1:0
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Гендиректор "Динамо": у Сапеты зарплата больше, чем у Погребняка. Условия как в "Реале" и "Барсе" (21)
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Вернблум может покинуть ЦСКА. У кого ещё из «армейцев» кончаются контракты этим летом? (8)
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"Рубин" возьмет на сбор полузащитника "Кубани"
Полузащитник краснодарской "Кубани" Игорь Коновалов 12 февраля отправится в Испанию на сбор в составе казанского "Рубина".
Футболист молодёжной сборной России интересен казанскому клубу, который может взять Коновалова в аренду, передает "Чемпионат".
Футболист молодёжной сборной России интересен казанскому клубу, который может взять Коновалова в аренду, передает "Чемпионат".
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