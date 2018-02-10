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Главный тренер "Атлетика": в матче со "Спартаком" произведем ротацию состава

Главный тренер "Атлетика" из Бильбао Хосе Анхель Сиганда рассказал о настрое на игру 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком".

"Все мысли о том, чтобы в четверг хорошо сыграть в России. Мы должны показать хорошую производительность и добиться положительного результата. Произведем ротацию состава, - цитирует Сиганду Mundo Deportivo.
Теги: Атлетик
Сегодня, 12:40
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