Главный тренер "Атлетика": в матче со "Спартаком" произведем ротацию состава

Главный тренер "Атлетика" из Бильбао Хосе Анхель Сиганда рассказал о настрое на игру 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком"."Все мысли о том, чтобы в четверг хорошо сыграть в России. Мы должны показать хорошую производительность и добиться положительного результата. Произведем ротацию состава, - цитирует Сиганду Mundo Deportivo.