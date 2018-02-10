Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в матче Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" уступили "Риге" в матче первого тура Кубка ФНЛ.

Единственный мяч в середине второго тайма забил полузащитника Роман Мицкевич.

Кубок ФНЛ. 1-й тур

"Крылья Советов" - "Рига" - 0:1 (0:0)

Гол: Мицкевич, 70.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.