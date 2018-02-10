Андреас Кристенсен не сможет сыграть с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Андреас Кристенсен пропустит матч 27-го тура АПЛ с "Вест Бромвичем"?."Сегодня Кристенсен не тренировался вместе с нами, но проводил тренировку отдельно. Если честно, я рассчитываю на него в игре с "Вест Бромвичем", потому что это очень важный игрок", - цитирует Конте официальный сайт клуба.