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Андреас Кристенсен не сможет сыграть с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Андреас Кристенсен пропустит матч 27-го тура АПЛ с "Вест Бромвичем"?.

"Сегодня Кристенсен не тренировался вместе с нами, но проводил тренировку отдельно. Если честно, я рассчитываю на него в игре с "Вест Бромвичем", потому что это очень важный игрок", - цитирует Конте официальный сайт клуба.
Теги: Челси Вест Бромвич
Вчера, 21:19
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