Клуб объявил о расставании с Пеннантом, который оказался в центре секс-скандала

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Ливерпуля" Джермейн Пеннант оказался в центре секс-скандала, сообщает Daily Mail.По информации издания, жена 35-летнего футболиста Элис Гудвин проводит интимные онлайн видео-встречи на сайтах для взрослых, зарабатывая по ? 6 в минуту. В одной из таких видео-встреч участие принял и сам Пеннант. Присутствие Джермейна в видео было определено по его татуировке на руке.В субботу "Биллерикей Таун", за который Пеннант выступал в последнее время, объявил в "Твиттере" об уходе игрока из команды. О причинах в клубе не сообщили.