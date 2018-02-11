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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Бавария" одержала девятую победу подряд
"Бавария" дома обыграла "Шальке" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
22 тур
"Бавария" – "Шальке-04" 2:1
Голы: Левандовски, 6, Санто, 29, Мюллер, 36
"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг (Зюле, 71), Хуммельс, Киммих, Видаль, Роббен, Родригес (Мартинес, 81), Рибери (Коман, 77), Мюллер, Левандовски
"Шальке-04": Ферман, Керер, Налдо, Калиджиури, Шёпф, Стамбули, Горецка, Мейер (Очипка, 59), Бургшталлер (Арит, 65), Санто (Коноплянка, 77), Эмболо
Предупреждения: Мейер, 17, Родригес, 42, Бургшталлер, 50, Видаль, 59
Чемпионат Германии
22 тур
"Бавария" – "Шальке-04" 2:1
Голы: Левандовски, 6, Санто, 29, Мюллер, 36
"Бавария": Ульрайх, Алаба, Боатенг (Зюле, 71), Хуммельс, Киммих, Видаль, Роббен, Родригес (Мартинес, 81), Рибери (Коман, 77), Мюллер, Левандовски
"Шальке-04": Ферман, Керер, Налдо, Калиджиури, Шёпф, Стамбули, Горецка, Мейер (Очипка, 59), Бургшталлер (Арит, 65), Санто (Коноплянка, 77), Эмболо
Предупреждения: Мейер, 17, Родригес, 42, Бургшталлер, 50, Видаль, 59
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