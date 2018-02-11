Федор Смолов: самое главное, что никто не получил повреждений

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал победу в матче против "Хэбэй Чайна Форчун" (7:1), в котором он сделал хет-трик."Хорошо, что удалось добиться победы и самое главное, что никто не получил повреждений. Сборы закончены, все прошло по плану, продолжаем готовиться ко второй части чемпионата.Хорошо, что удалось забить три, это была моя первая игра в 28 лет, спасибо ребятам, что играли на меня. Отходил в глубину, потому что в этой игре счет позволял, немного поиграли в свое удовольствие, я в том числе", – сказал Смолов.