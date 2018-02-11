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Серхио Рамос: в матче с "ПСЖ" сделаем все, что в наших силах

Защитник "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от матчей с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Первый тайм матча с "Реал Сосьедад" мы провели почти идеально. С первой секунды играли в футбол, владели мячом, стремились как можно быстрее забить. Мы играли очень уверенно. Совру, если скажу, что не думали о матче с "ПСЖ". Знали, что нужно поберечь силы перед Лигой чемпионов. Все может случиться, придется играть очень интенсивно. Мы сделаем все, что в наших силах", - цитирует Рамоса AFP.
Теги: Рамос Реал ПСЖ
Сегодня, 11:14
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