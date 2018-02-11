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Лионель Месси: уход Неймара повлиял на игру "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, как уход Неймара в "ПСЖ" сказался на каталонской команде.

"Уход Неймара повлиял на игру "Барселоны". Без Неймара мы стали более сбалансированы. Мы потеряли в атаке, но улучшили игру в защите. Чем больше баланса, тем мы прочнее", - цитирует Месси Mirror.
Теги: Месси Неймар Барселона
Сегодня, 11:29
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№1 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
И Барселона только в плюсе!
+200 на ляшку
+ нету гамна в команде
+ и самое главное результат ( рекорд +20 очков от Реала)


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
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