Лионель Месси: уход Неймара повлиял на игру "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, как уход Неймара в "ПСЖ" сказался на каталонской команде."Уход Неймара повлиял на игру "Барселоны". Без Неймара мы стали более сбалансированы. Мы потеряли в атаке, но улучшили игру в защите. Чем больше баланса, тем мы прочнее", - цитирует Месси Mirror.