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Фред продолжит карьеру в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Шахтера" Фред близок к переходу в "Манчестер Сити", утверждает Mirror.

Клубы договорились о переходе 24-летнего хавбека за 50 миллионов фунтов стерлингов в следующее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Фред забил два мяча и сделал две голевые передачи в 16 матчах чемпионата Украины.
Теги: Фред Шахтер Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 11:48
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№4 Написал: Кокаинум (Сегодня, 12:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: _SHIGA_
остатки от Луческу!

Не, от Ахмедова. Плаческу там типа свадебного генерала) Тоже вечно ныл, что его засуживали


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018
№3 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:42) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
50...WTHF?!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 12:18) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Лакомые остатки от Луческу!


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (1)
online

Достойный преемник Ферны
Регистрация: 10.10.2013
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