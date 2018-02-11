Фред продолжит карьеру в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Шахтера" Фред близок к переходу в "Манчестер Сити", утверждает Mirror.Клубы договорились о переходе 24-летнего хавбека за 50 миллионов фунтов стерлингов в следующее трансферное окно.В нынешнем сезоне Фред забил два мяча и сделал две голевые передачи в 16 матчах чемпионата Украины.