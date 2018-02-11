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Хосеп Гвардиола: у Агуэро талант игры в штрафной

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером" (5:1) в 27 туре АПЛ.

"У Агуэро талант игры в штрафной. Мы пытаемся создать много шансов, чтобы он мог забить. Поздравляем его, потому что нелегко забить четыре гола. Трудно было играть в первом тайме, действуя 4-5-1. Во втором тайме мы нашли больше свободного пространства. Это было хорошее выступление против хорошей команды. Мой совет для игроков - не думать, сколько матчей осталось", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Лестер
Сегодня, 12:05
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