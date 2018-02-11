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Клод Пюэль: пропустить пять голов - это ужасное чувство

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль поделился мнением о прошедшем матче 27-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:5).

"Первый тайм мы провели хорошо, но пропущенный гол изменил игру. Второй мяч соперника тоже плохо на нас повлиял, было трудно найти новые эмоции. Пропустить пять голов - это ужасное чувство. Конечно, нам было сложно против этой команды. В первом тайме у наших ворот было много моментов, возможно, нам немного повезло, поэтому я попытался поменять игру в перерыве, но их второй гол изменил ход матча", - цитирует Пюэля ВВС.
Теги: Лестер Манчестер Сити
Сегодня, 13:18
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