Клод Пюэль: пропустить пять голов - это ужасное чувство

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль поделился мнением о прошедшем матче 27-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:5)."Первый тайм мы провели хорошо, но пропущенный гол изменил игру. Второй мяч соперника тоже плохо на нас повлиял, было трудно найти новые эмоции. Пропустить пять голов - это ужасное чувство. Конечно, нам было сложно против этой команды. В первом тайме у наших ворот было много моментов, возможно, нам немного повезло, поэтому я попытался поменять игру в перерыве, но их второй гол изменил ход матча", - цитирует Пюэля ВВС.