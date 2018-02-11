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Два футболиста "Урала" ушли в аренду в "Алашкерт"

Полузащитники "Урала" Сергей Серченков и Александр Щербаков перешли в армянский клуб "Алашкерт".

Они будут выступать там до конца сезона на правах аренды.

Теги: Урал
Сегодня, 13:25
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