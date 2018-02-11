Два футболиста "Урала" ушли в аренду в "Алашкерт"

ОФИЦИАЛЬНО: Двое молодых футболистов #ФКУрал - Сергей Серченков и Александр Щербаков - отправились в аренду в ереванский "Алашкерт"

Подробнее: https://t.co/dzAS9z3ewu pic.twitter.com/yqBTlWSPdL — ФК Урал (@FCURAL) February 11, 2018

Полузащитники "Урала" Сергей Серченков и Александр Щербаков перешли в армянский клуб "Алашкерт".Они будут выступать там до конца сезона на правах аренды.