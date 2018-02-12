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Владислав Радимов: "Зенит" сбалансирован, а "Спартак" настораживает

Наставника "Зенита-2" Владислав Радимов высказал мнение о готовности российских команд к матчам Лиги Европы.

"В среду смотрел игру с "Црвеной Звездой". В целом мне нравится, как сине-бело-голубые подходят к матчу с "Селтиком", если сравнивать с другими нашими командами. "Зенит" сбалансирован, есть баланс перехода из обороны в атаку и обратно – это понравилось.

Конечно, шероховатостей тоже хватает, но скорее – больше позитива. В то же время на предсезонных сборах матчи волей-неволей называются товарищескими. Вывод можно будет делать лишь по официальным играм.

Насторожило, что "Спартак" не совсем готов физически. Команда уже обжигалась на "Ливерпуле", и клуб из Бильбао будет не менее суров. Что касается "Локомотива", то, зная Сёмина, уверен, что команда будет хорошо подведена к матчу во Франции. Особых тревог не возникает.

ЦСКА тоже должен быть хорошо мотивирован. Однако самый серьезный соперник – у "Спартака". "Атлетик" показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу, так что красно-белым придется тяжело. Кроме того, в Бильбао играть всегда тяжело, потому что там хорошо болеют. А у "Спартака" есть потеря в лице Джикия, поскольку он очень хороший защитник", – цитирует Радимова "Спорт уик-энд".
Теги: Радимов Зенит Спартак
Сегодня, 10:12
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18
(2)
№18 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Уважаемы свиньи, вы вообще статью читали?откуда столько говна?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№17 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:05) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Настораживает, что Буланов работает до сих пор в зените


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№16 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:40) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
неправда...и не толстый вовсе

Ну значит в меру упитанная,свинья!
Регистрация: 19.03.2011 [жалоба]
№15 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
блин как быть то теперь.
Буланов насторожился.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№14 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
И как жить - то теперяча ?
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:16) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
толстая,вонючая свинья!

неправда...и не толстый вовсе, и не свинья тем более, в отличие от Вас...медведем прикинувшимся


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№12 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:13) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
спортаг - гавно...чего уж там

Гавно это ты,как по жизни,так и физическое твое состояние,толстая,вонючая свинья!
Регистрация: 19.03.2011 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:02) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак пускай тебя не настораживает,мы сами разберёмся,пускай тебя бомжи настораживают.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
спортаг - гавно...чего уж там laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:33) #
  • -2
  •  (10)

Конечно Радимова....Спартак настораживает....Он же чемпионат выирает...первая игра с Локо ....всё покажет....результат будет положительным для Спартака.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
пока нет сбалансированности, лечит только время и игры


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:26) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Чел всю жизнь в футболе, сам играл, сидел на скамейке с кучей тренеров, сам пытался кое-как рулить , а так дураком и остался.

И , вообще, брать интервью у безработных - это смешить себя, уважаемые корреспонденты. Был бы буланов умным - давно бы с руками оторвали.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: All_my Москва (Сегодня, 11:19) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Владик как обычно упорот)))


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: romazab Москва (Сегодня, 10:47) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Scorpio,
В каждой опе нос ты.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Scorpio СПб (Сегодня, 10:43) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
иксперд


Ну куда ему до тебя и тебе подобным. Вы же знатоки футбола.
Регистрация: 7.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:34) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
иксперд


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: romazab Москва (Сегодня, 10:33) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Верим в нашу команду. Но в душе стремновато
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: trent (Сегодня, 10:29) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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