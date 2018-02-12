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Петар Занев: за пять лет ни одного футболиста не кинули на деньги

Защитник "Амкара" Петар Занев прокомментировал задержку зарплат футболистам.

"Готовимся на сборах в Турции в штатном режиме. Концовка сезона обещает получиться непростой. Мы много очков растеряли. А в первом весеннем туре – матч с "Зенитом". Тем не менее настрой серьёзный. Сделаем всё, чтобы "Амкар" сохранил прописку в РФПЛ.

О проблемах в клубе мы сами узнали в декабре из СМИ. Был разговор с генеральным директором и президентом "Амкара". Начальство обещало, что все долги будут закрыты. И я им верю. За пять лет, что выступаю за пермский клуб, здесь ни одного футболиста не кинули на деньги.

Кстати, перед многими в команде уже полностью рассчитались. Фамилии, кому должен клуб, называть не буду. Это внутренняя кухня. Но знаете, в любом российском клубе, за исключением нескольких грандов, всегда есть какие-то задержки. В этом нет ничего страшного. В "Амкаре" и раньше были периоды безденежья, но клуб их преодолевал.

Мы все в одной лодке. Не важно, русский ты, болгарин или кто-то ещё. У нас в команде адекватные ребята. Все понимают: у "Амкара" нет таких финансов, как у "Зенита" или "Спартака". Поэтому никто не впадает в панику, когда зарплата не приходит точно в срок.

В Пермском крае есть интерес к футболу. Мы чувствуем, что "Амкар" небезразличен спонсорам. Команда показывает симпатичный футбол, народ на трибуны ходит. Тем важнее для нас ударно провести концовку сезона. Не только в РФПЛ, но и в Кубке России. Четвертьфинал и полуфинал играем у себя дома. Значит, есть неплохие шансы пробиться в финал.

Если арендуем у ЦСКА Оланаре – это усиление. А за оборону лично я спокоен. Сзади у нас как не было особых проблем, так и нет. Гаджиев выстроил очень надёжную командную защиту", - цитирует Занева "Советский спорт".
Теги: Амкар
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