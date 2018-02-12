Петар Занев: за пять лет ни одного футболиста не кинули на деньги

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:50
Илья Максимов: если бы не травмы, играл бы в "Барселоне" (5)
Илья Максимов: если бы не травмы, играл бы в "Барселоне" (5)
Вчера, 23:45
Кахор Муминов: у Луческу и Манчини потребительское отношение к футболистам. Но это проблемы Шатова, а не их (2)
Кахор Муминов: у Луческу и Манчини потребительское отношение к футболистам. Но это проблемы Шатова, а не их (2)
Вчера, 23:37
Вратарь, заменивший Габулова в воротах "Брюгге" отразил пенальти, но пропустил в концовке
Вратарь, заменивший Габулова в воротах "Брюгге" отразил пенальти, но пропустил в концовке
Вчера, 23:09
Марсело: думаю, однажды Неймар перейдёт в "Реал"
Марсело: думаю, однажды Неймар перейдёт в "Реал"
Вчера, 22:56
Антонио Конте: все изначально понимали, что за титул будут бороться две манчестрские команды
Антонио Конте: все изначально понимали, что за титул будут бороться две манчестрские команды
Вчера, 22:25
Гаджи Гаджиев: для "Амкара" Оланаре нормальный футболист (3)
Гаджи Гаджиев: для "Амкара" Оланаре нормальный футболист (3)
Вчера, 21:48
Андрей Канчельскис: думаю, у «Спартака» есть шансы победить «Атлетик» со счетом 2:0 (6)
Андрей Канчельскис: думаю, у «Спартака» есть шансы победить «Атлетик» со счетом 2:0 (6)
Вчера, 20:28
Погребняк: руководство "Динамо" в переговорах по контрактам угрожало игрокам уголовными делами (28)
Погребняк: руководство "Динамо" в переговорах по контрактам угрожало игрокам уголовными делами (28)
Вчера, 20:12
"Барселона" не смогла поразить ворота "Хетафе" (4)
"Барселона" не смогла поразить ворота "Хетафе" (4)
Вчера, 19:08
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу"
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу"
Вчера, 18:51
"Ростов" выразил соболезнования родным и близким погибших в авикатастрофе в Подмосковье (1)
"Ростов" выразил соболезнования родным и близким погибших в авикатастрофе в Подмосковье (1)
Вчера, 18:23
Серхио Бускетс проводит 300-ю игру за "Барселону"
Серхио Бускетс проводит 300-ю игру за "Барселону"
Вчера, 17:48
РФС обязал "Ростов" выплатить долги Кудряшову (3)
РФС обязал "Ростов" выплатить долги Кудряшову (3)
Вчера, 17:29
"Хаддерсфилд" дома разгромил "Борнмут"
"Хаддерсфилд" дома разгромил "Борнмут"
Вчера, 17:17
"Зенит" ищет центрального защитника и левого полузащитника (19)
"Зенит" ищет центрального защитника и левого полузащитника (19)
Петар Занев: за пять лет ни одного футболиста не кинули на деньги
Защитник "Амкара" Петар Занев прокомментировал задержку зарплат футболистам.
"Готовимся на сборах в Турции в штатном режиме. Концовка сезона обещает получиться непростой. Мы много очков растеряли. А в первом весеннем туре – матч с "Зенитом". Тем не менее настрой серьёзный. Сделаем всё, чтобы "Амкар" сохранил прописку в РФПЛ.
О проблемах в клубе мы сами узнали в декабре из СМИ. Был разговор с генеральным директором и президентом "Амкара". Начальство обещало, что все долги будут закрыты. И я им верю. За пять лет, что выступаю за пермский клуб, здесь ни одного футболиста не кинули на деньги.
Кстати, перед многими в команде уже полностью рассчитались. Фамилии, кому должен клуб, называть не буду. Это внутренняя кухня. Но знаете, в любом российском клубе, за исключением нескольких грандов, всегда есть какие-то задержки. В этом нет ничего страшного. В "Амкаре" и раньше были периоды безденежья, но клуб их преодолевал.
Мы все в одной лодке. Не важно, русский ты, болгарин или кто-то ещё. У нас в команде адекватные ребята. Все понимают: у "Амкара" нет таких финансов, как у "Зенита" или "Спартака". Поэтому никто не впадает в панику, когда зарплата не приходит точно в срок.
В Пермском крае есть интерес к футболу. Мы чувствуем, что "Амкар" небезразличен спонсорам. Команда показывает симпатичный футбол, народ на трибуны ходит. Тем важнее для нас ударно провести концовку сезона. Не только в РФПЛ, но и в Кубке России. Четвертьфинал и полуфинал играем у себя дома. Значит, есть неплохие шансы пробиться в финал.
Если арендуем у ЦСКА Оланаре – это усиление. А за оборону лично я спокоен. Сзади у нас как не было особых проблем, так и нет. Гаджиев выстроил очень надёжную командную защиту", - цитирует Занева "Советский спорт".
"Готовимся на сборах в Турции в штатном режиме. Концовка сезона обещает получиться непростой. Мы много очков растеряли. А в первом весеннем туре – матч с "Зенитом". Тем не менее настрой серьёзный. Сделаем всё, чтобы "Амкар" сохранил прописку в РФПЛ.
О проблемах в клубе мы сами узнали в декабре из СМИ. Был разговор с генеральным директором и президентом "Амкара". Начальство обещало, что все долги будут закрыты. И я им верю. За пять лет, что выступаю за пермский клуб, здесь ни одного футболиста не кинули на деньги.
Кстати, перед многими в команде уже полностью рассчитались. Фамилии, кому должен клуб, называть не буду. Это внутренняя кухня. Но знаете, в любом российском клубе, за исключением нескольких грандов, всегда есть какие-то задержки. В этом нет ничего страшного. В "Амкаре" и раньше были периоды безденежья, но клуб их преодолевал.
Мы все в одной лодке. Не важно, русский ты, болгарин или кто-то ещё. У нас в команде адекватные ребята. Все понимают: у "Амкара" нет таких финансов, как у "Зенита" или "Спартака". Поэтому никто не впадает в панику, когда зарплата не приходит точно в срок.
В Пермском крае есть интерес к футболу. Мы чувствуем, что "Амкар" небезразличен спонсорам. Команда показывает симпатичный футбол, народ на трибуны ходит. Тем важнее для нас ударно провести концовку сезона. Не только в РФПЛ, но и в Кубке России. Четвертьфинал и полуфинал играем у себя дома. Значит, есть неплохие шансы пробиться в финал.
Если арендуем у ЦСКА Оланаре – это усиление. А за оборону лично я спокоен. Сзади у нас как не было особых проблем, так и нет. Гаджиев выстроил очень надёжную командную защиту", - цитирует Занева "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.