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Миодраг Божович: в матче "Црвена Звезда" - ЦСКА будет игра в шахматы

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказал мнение о предстоящем матче ЦСКА и "Црвены Звезды" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Думаю, будет игра в шахматы. ЦСКА определённо не побежит вперёд и будет ждать свои возможности. Думаю, у команд одинаковые шансы на выход в 1/8 финала.

У ЦСКА отличные игроки: Головин и Дзагоев – очень креативные футболисты, а Муса добавит скорости в атаке", - цитирует Божовича "Чемпионат" со ссылкой на Novosti.rs.
Теги: Божович ЦСКА
Сегодня, 10:43
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