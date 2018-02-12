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Денис Угаров: Дзюба принес бы "Зениту" больше пользы, чем Заболотный

Ветеран "Зенита" Денис Угаров высказал мнение об уходе нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в тульский "Арсенал".

"Мы не знаем, что требовал Манчини от Дзюбы. Понятно, что тренер хотел голов от нападающего, но ведь существуют еще моменты, которые игрок должен выполнять на футбольном поле. Образно говоря, играть слева или справа, перекрывать кого-то… Если сравнивать, то думаю, что Дзюба принес бы больше пользы "Зениту", чем принесет Заболотный.

Сейчас "Зенит" отстает от "Локомотива" на 8 очков в чемпионате, а Заболотному еще надо привыкнуть к коллективу, понять, что будут делать в какой-то момент партнеры. А Дзюба давно был в команде, знал партнеров. Сколько будет привыкать Заболотный - вопрос", - передает слова Угарова "Спорт уик-энд".
Теги: Зенит Дзюба
Сегодня, 11:38
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(1)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Заболотный ещё играть не начал


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Больше больше ада в стане бомжей изза Дзюбы.
Отлично Тёма. Всё правильно satisfied
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:31) #
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Да в том то и дело ...что Манчини пригласил Аргентинцев....которые с Дзюбой совсем противоположные по манере игры...а вот уйдёт Манчини...и Зенит будет искать им место работы......нет сейчас ...к сожалению Кости.....Он бы поправил....это слабоумие руководителей Зенита.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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