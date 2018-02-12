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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Угаров: Дзюба принес бы "Зениту" больше пользы, чем Заболотный
Ветеран "Зенита" Денис Угаров высказал мнение об уходе нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в тульский "Арсенал".
"Мы не знаем, что требовал Манчини от Дзюбы. Понятно, что тренер хотел голов от нападающего, но ведь существуют еще моменты, которые игрок должен выполнять на футбольном поле. Образно говоря, играть слева или справа, перекрывать кого-то… Если сравнивать, то думаю, что Дзюба принес бы больше пользы "Зениту", чем принесет Заболотный.
Сейчас "Зенит" отстает от "Локомотива" на 8 очков в чемпионате, а Заболотному еще надо привыкнуть к коллективу, понять, что будут делать в какой-то момент партнеры. А Дзюба давно был в команде, знал партнеров. Сколько будет привыкать Заболотный - вопрос", - передает слова Угарова "Спорт уик-энд".
"Мы не знаем, что требовал Манчини от Дзюбы. Понятно, что тренер хотел голов от нападающего, но ведь существуют еще моменты, которые игрок должен выполнять на футбольном поле. Образно говоря, играть слева или справа, перекрывать кого-то… Если сравнивать, то думаю, что Дзюба принес бы больше пользы "Зениту", чем принесет Заболотный.
Сейчас "Зенит" отстает от "Локомотива" на 8 очков в чемпионате, а Заболотному еще надо привыкнуть к коллективу, понять, что будут делать в какой-то момент партнеры. А Дзюба давно был в команде, знал партнеров. Сколько будет привыкать Заболотный - вопрос", - передает слова Угарова "Спорт уик-энд".
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