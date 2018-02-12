"Зенит" после матча с "Селтиком" поедет на сбор в Италию

"Зенит" после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" в Глазго отправится на родину Роберто Манчини.16 февраля сине-бело-голубые вылетят в Рим, где будут готовиться к ответной встрече с шотландцами. Петербуржцы будут тренироваться в центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести.В Санкт-Петербург "Зенит" вернется 20 февраля за два дня до ответной игры с "Селтиком".