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"Зенит" после матча с "Селтиком" поедет на сбор в Италию

"Зенит" после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" в Глазго отправится на родину Роберто Манчини.

16 февраля сине-бело-голубые вылетят в Рим, где будут готовиться к ответной встрече с шотландцами. Петербуржцы будут тренироваться в центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

В Санкт-Петербург "Зенит" вернется 20 февраля за два дня до ответной игры с "Селтиком".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 11:58
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№2 Написал: romazab Москва (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пиарь, не пиарь, а раздутый политпроект как был омном так и будет. Закомлесованные людишки
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 12:27) #
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Админ такую новость надо было не только шрифтом выделять но ещё капсом.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
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