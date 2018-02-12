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"Рубин" отправился в Марбелью на третий сбор

Сегодня "Рубин" отправился в испанскую Марбелью для прохождения третьего подготовительного сбора. Состав казанцев выглядит следующим образом:

Вратари: Джанаев, Рыжиков, Акмурзин;

Защитники: Кузьмин, Кудряшов, Набиуллин, Гранат, Сорокин, Камболов, Навас, Устинов, Шабанов, Микушин, Агапов;

Полузащитники: Оздоев, Карадениз, Махатадзе, Подберезкин, Ахметов, Шекари, Голдобин;

Нападающие: Жемалетдинов, Канунников, Азмун, Гилязутдинов.

В Испании запланированы четыре контрольных матча с норвежцами: 15 февраля – с "Сарпсборгом", 18 февраля – с "Волеренгой", 21 февраля – с "Лиллестремом", 25 февраля – с "Русенборгом".
Теги: Рубин
Сегодня, 12:32
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