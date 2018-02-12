"Рубин" отправился в Марбелью на третий сбор

Сегодня "Рубин" отправился в испанскую Марбелью для прохождения третьего подготовительного сбора. Состав казанцев выглядит следующим образом:: Джанаев, Рыжиков, Акмурзин;: Кузьмин, Кудряшов, Набиуллин, Гранат, Сорокин, Камболов, Навас, Устинов, Шабанов, Микушин, Агапов;: Оздоев, Карадениз, Махатадзе, Подберезкин, Ахметов, Шекари, Голдобин;: Жемалетдинов, Канунников, Азмун, Гилязутдинов.В Испании запланированы четыре контрольных матча с норвежцами: 15 февраля – с "Сарпсборгом", 18 февраля – с "Волеренгой", 21 февраля – с "Лиллестремом", 25 февраля – с "Русенборгом".