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УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов (фото)

Сегодня был представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Главная игра турнира состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Сегодня, 12:51
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