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"Динамо" расторгло контракт с Кали Тиамом

"Динамо" по обоюдному согласию сторон расторгло арендное соглашение с полузащитником Кали Тиамом, передает ТАСС.

Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, 24-летний сенегалец вернется в венгерский МТК, которому принадлежат права на футболиста.

Тиам был взят бело-голубыми в аренду летом, провел за "Динамо" шесть матчей в РФПЛ. Хавбек не работал с основным составом на зимних сборах.
Теги: Динамо Трансферы
Сегодня, 12:57
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№2 Написал: Phil Москва (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: sergey3709
Ошибка селекционеров

Да. К сожалению, очень слабый игрок, и главное - аморфный. По сравнению с Соу, например - "как Небо и Земля" ..
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:10) #
  • +1
  •  (1)

Ошибка селекционеров
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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