"Бохум" объявил имя нового главного тренера

Робин Дутт назначен главным тренером "Бохума", информирует официальный сайт клуба.53-летний немецкий специалист будет представлен на сегодняшней пресс-конференции.Дутт работал во "Фрайбурге", "Байере", "Вердере". С 2015 по 2016 год был спортивным директором "Штутгарта".