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"Бохум" объявил имя нового главного тренера

Робин Дутт назначен главным тренером "Бохума", информирует официальный сайт клуба.

53-летний немецкий специалист будет представлен на сегодняшней пресс-конференции.

Дутт работал во "Фрайбурге", "Байере", "Вердере". С 2015 по 2016 год был спортивным директором "Штутгарта".
Сегодня, 12:59
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