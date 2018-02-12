Официально: "Спартак" отдал Ивелина Попова в "Рубин"

Ивелин Попов переходит в «Рубин» на правах аренды



Полузащитник красно-белых будет выступать за казанский клуб до конца сезона. #Спартак #Spartak pic.twitter.com/vdE5do6TM5 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 12, 2018

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов переходит в "Рубин" на правах аренды, о чем объявил Твиттер красно-белых.Хавбек сборной Болгарии будет выступать за казанцев до конца сезона.