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Официально: "Спартак" отдал Ивелина Попова в "Рубин"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов переходит в "Рубин" на правах аренды, о чем объявил Твиттер красно-белых.

Хавбек сборной Болгарии будет выступать за казанцев до конца сезона.

Теги: Спартак Рубин Попов Трансферы
Сегодня, 13:12
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(2)
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи, спасибо за красивые голы


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 13:15) #
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  •  (4)
online

Ананидзе сплавить не забудьте !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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