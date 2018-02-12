Новости партнеров

Финал Кубка Испании пройдет на стадионе "Атлетико"

Финальный матч Кубка Испании "Барселона" - "Севилья" пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", который является домашней ареной "Атлетико". Игра состоится 21 апреля.

Теги: Барселона Севилья
Вчера, 23:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.