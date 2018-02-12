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Расмус Эльм: надеюсь, Ари не станет чемпионом России

Полузащитник "Кальмара" Расмус Эльм, ранее выступавший за ЦСКА, надеется, что "Локомотив" не станет чемпионом России.

"С Ари мы были вместе и в "Кальмаре", и в АЗ. Знаю, что сейчас он может стать чемпионом России – отрыв в 8 очков! Но надеюсь, что этого не произойдет!", - цитирует Эльма Sport24.
Теги: Эльм Локомотив Ари
Вчера, 23:42
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