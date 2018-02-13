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"Челси" благодаря дублю Азара разгромил "Вест Бромвич"

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Вест Бромвич Альбион".

Чемпионат Англии

27 тур

"Челси" – "Вест Бромвич Альбион" 3:0

Голы: Азар, 25, Мозес, 63, Азар, 71

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристенсен (Кэхилл, 74), Аспиликуэта, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас, Мозес, Азар, Родригес, Жиру (Мората, 81)

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Эванс, Доусон, Гиббз, Хегази, Брант (Бёрк, 46), Барри, Филлипс, Крыховяк, Рондон, Старридж (Родригес, 4)

Предупреждения: Эванс, 45+3,Гиббз, 49
Теги: Челси Вест Бромвич
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