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"Бетис" в гостях выиграл у "Депортиво"

Чемпионат Испании

23 тур

"Депортиво" – "Бетис" 0:1

Голы: Морон, 54

"Депортиво": Рубен, Хуанфран, Луизинью, Боведа, Альбентоса, Крон-Дели (Москера, 77), Вальверде (Борхес, 18), Баккали (Картабия, 61), Перес, Андоне, Лопес

"Бетис": Адан, Фирпо, Амат, Манди, Бартра, Руис, Гуардадо (Гарсия, 83), Санчес, Будебуз (Тельо, 64), Герреро, Морон (Леон, 75)

Предупреждения: Баккали, 43, Альбентоса, 65
Теги: Депортиво Бетис
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