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"Ростов" вылетел на третий сбор в Испанию

Сегодня утром делегация "Ростова" отправилась на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в испанской Малаге.

В Испании желто-синие будут трудиться до 24 февраля. По приезду в Малагу "Ростов" ждет вечерняя тренировка.

Ожидается, что на этом сборе команда проведет три контрольных матча. 17 февраля "Ростов" сыграет с "Олесунном" (Норвегия), 18 февраля - с "Тромсе" (Норвегия), а 23 числа - со "Стабеком" (Норвегия).

ФК "Ростов"
Теги: Ростов
Сегодня, 10:55
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