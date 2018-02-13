"Ростов" вылетел на третий сбор в Испанию

Сегодня утром делегация "Ростова" отправилась на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в испанской Малаге.В Испании желто-синие будут трудиться до 24 февраля. По приезду в Малагу "Ростов" ждет вечерняя тренировка.Ожидается, что на этом сборе команда проведет три контрольных матча. 17 февраля "Ростов" сыграет с "Олесунном" (Норвегия), 18 февраля - с "Тромсе" (Норвегия), а 23 числа - со "Стабеком" (Норвегия).