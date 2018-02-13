Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:53
Фанаты "Црвены Звезды" - в отношении болельщиков ЦСКА: каждый русский - друг сербского народа (5)
Фанаты "Црвены Звезды" - в отношении болельщиков ЦСКА: каждый русский - друг сербского народа (5)
Вчера, 23:42
Расмус Эльм: надеюсь, Ари не станет чемпионом России (1)
Расмус Эльм: надеюсь, Ари не станет чемпионом России (1)
Вчера, 23:04
Финал Кубка Испании пройдет на стадионе "Атлетико"
Финал Кубка Испании пройдет на стадионе "Атлетико"
Вчера, 22:36
Португальцы попросили номера с игровыми приставками на базе в Кратове во время ЧМ-2018 (1)
Португальцы попросили номера с игровыми приставками на базе в Кратове во время ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:06
Виктор Гончаренко: ЦСКА и "Црвена Звезда" договорились не тренироваться на стадионе "Райко Митич" (1)
Виктор Гончаренко: ЦСКА и "Црвена Звезда" договорились не тренироваться на стадионе "Райко Митич" (1)
"Ростов" вылетел на третий сбор в Испанию
Сегодня утром делегация "Ростова" отправилась на третий учебно-тренировочный сбор, который пройдет в испанской Малаге.
В Испании желто-синие будут трудиться до 24 февраля. По приезду в Малагу "Ростов" ждет вечерняя тренировка.
Ожидается, что на этом сборе команда проведет три контрольных матча. 17 февраля "Ростов" сыграет с "Олесунном" (Норвегия), 18 февраля - с "Тромсе" (Норвегия), а 23 числа - со "Стабеком" (Норвегия).
ФК "Ростов"
В Испании желто-синие будут трудиться до 24 февраля. По приезду в Малагу "Ростов" ждет вечерняя тренировка.
Ожидается, что на этом сборе команда проведет три контрольных матча. 17 февраля "Ростов" сыграет с "Олесунном" (Норвегия), 18 февраля - с "Тромсе" (Норвегия), а 23 числа - со "Стабеком" (Норвегия).
ФК "Ростов"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.