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Агент Гансо: никаких контактов с представителями "Спартака" не было

Агент полузащитника "Севильи" Гансо Джузеппе Диогуарди высказался относительно слухов о том, что его клиент может перейти в "Спартак".

"Никаких контактов с представителями "Спартака" не было, это лишь слухи", - передает слова агента "Sport24".

Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний бразилец может перейти в "Спартак" или "Сан-Паулу".
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 11:12
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