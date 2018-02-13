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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Агент Гансо: никаких контактов с представителями "Спартака" не было
Агент полузащитника "Севильи" Гансо Джузеппе Диогуарди высказался относительно слухов о том, что его клиент может перейти в "Спартак".
"Никаких контактов с представителями "Спартака" не было, это лишь слухи", - передает слова агента "Sport24".
Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний бразилец может перейти в "Спартак" или "Сан-Паулу".
"Никаких контактов с представителями "Спартака" не было, это лишь слухи", - передает слова агента "Sport24".
Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний бразилец может перейти в "Спартак" или "Сан-Паулу".
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