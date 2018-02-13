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Леонид Слуцкий: "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал своего фаворита в Лиге чемпионов.

"Безусловно, "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в Лиге чемпионов. И понятно, почему они. "Базель" - один из самых проходимых соперников, но вспомним "Баварию", предыдущий опыт Гвардиолы. Она тоже доминировала во внутреннем чемпионате, мощно выглядела осенью и в начале зимы, но на решающие стадии Лиги чемпионов, как правило, приходился функциональный спад.

Для меня это единственное зерно сомнения. То ли это частная ситуация, связанная с тем, как "Бавария" переносила нагрузки. То ли такая система тренировочной работы и методика, подразумевающая функциональный спад, когда команда имеет большое преимущество.

Логично, что команда не может весь сезон держать такой уровень: становясь чемпионом, она чуть снижает мотивацию, и ее уже тяжело поддерживать в Лиге чемпионов. Плюс функциональные проблемы. Но, возможно, это просто стечение обстоятельств, связанное с игроками, которые были непосредственно в "Баварии".

Ну и второе. В мире так много сильных, топовейших команд, что, когда "Сити" будет играть не с "Базелем", силы окажутся равны, и любой нюанс может определить результат", - цитирует Слуцкого Sport24.
Теги: Слуцкий Манчестер Сити
Сегодня, 11:40
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(0)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сити, Барса, ПСЖ и Юве будут претендовать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
как леня поумнел, стоило только в англии огрести хорошенько
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:49) #
  • -2
  •  (2)

Лигу выиграет...Испанский клуб.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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