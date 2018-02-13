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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонид Слуцкий: "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в Лиге чемпионов
Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал своего фаворита в Лиге чемпионов.
"Безусловно, "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в Лиге чемпионов. И понятно, почему они. "Базель" - один из самых проходимых соперников, но вспомним "Баварию", предыдущий опыт Гвардиолы. Она тоже доминировала во внутреннем чемпионате, мощно выглядела осенью и в начале зимы, но на решающие стадии Лиги чемпионов, как правило, приходился функциональный спад.
Для меня это единственное зерно сомнения. То ли это частная ситуация, связанная с тем, как "Бавария" переносила нагрузки. То ли такая система тренировочной работы и методика, подразумевающая функциональный спад, когда команда имеет большое преимущество.
Логично, что команда не может весь сезон держать такой уровень: становясь чемпионом, она чуть снижает мотивацию, и ее уже тяжело поддерживать в Лиге чемпионов. Плюс функциональные проблемы. Но, возможно, это просто стечение обстоятельств, связанное с игроками, которые были непосредственно в "Баварии".
Ну и второе. В мире так много сильных, топовейших команд, что, когда "Сити" будет играть не с "Базелем", силы окажутся равны, и любой нюанс может определить результат", - цитирует Слуцкого Sport24.
"Безусловно, "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в Лиге чемпионов. И понятно, почему они. "Базель" - один из самых проходимых соперников, но вспомним "Баварию", предыдущий опыт Гвардиолы. Она тоже доминировала во внутреннем чемпионате, мощно выглядела осенью и в начале зимы, но на решающие стадии Лиги чемпионов, как правило, приходился функциональный спад.
Для меня это единственное зерно сомнения. То ли это частная ситуация, связанная с тем, как "Бавария" переносила нагрузки. То ли такая система тренировочной работы и методика, подразумевающая функциональный спад, когда команда имеет большое преимущество.
Логично, что команда не может весь сезон держать такой уровень: становясь чемпионом, она чуть снижает мотивацию, и ее уже тяжело поддерживать в Лиге чемпионов. Плюс функциональные проблемы. Но, возможно, это просто стечение обстоятельств, связанное с игроками, которые были непосредственно в "Баварии".
Ну и второе. В мире так много сильных, топовейших команд, что, когда "Сити" будет играть не с "Базелем", силы окажутся равны, и любой нюанс может определить результат", - цитирует Слуцкого Sport24.
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