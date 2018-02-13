Ивелин Попов в "Рубине". К этому шло

Полузащитник московского "Спартака" проведёт ближайшие полгода в хромающей в этом сезоне на обе ноги казанской команде. О том, почему это хорошо для футболиста, Москвы и Казани, - материалИвелин Попов удивительным образом сочетает в себя два абсолютно противоречивых начала. О его весёлом нраве, постоянных шутках и дружелюбной необходимости общения чуть ли не с каждым игроком в команде периодически слышно от партнёров или от журналистов, особо приближенных к московскому "Спартаку". Но в то же время болгарин периодически влипает в сомнительные истории. То заставит перед партнёрами отжиматься массажиста сборной. То обидит недобрым словом и поведением бывших партнёров из "Кубани". То на эмоциях бахнет в прямой эфир после несправедливой (по мнению игрока) замены: "Постоянно, бля, другие ошибаются, а меняют меня!"И естественно, что держать такого футболиста в глубоком запасе, редко выпускать на поле, оставляя ему роль подменщика, чрезвычайно опасно. Тем более, если речь идёт о "Спартаке". Клубе, внутри которого бочек с порохом - на каждом шагу. Устроить в команде взрыв неосторожным движением или словом легче простого, а вот навести после этого порядок долгое время чуть ли не невозможно. Что поделать - в Народной команде атмосфера особая, в чём мы последние сезоны хотя бы раз в год, но убеждаемся.Тем более, сам Попов явно не был согласен на существование в таких условиях. Трижды лучший игрок Болгарии хочет быть полноценной частью команды, а не выходить на пятнадцать минут в конце.Поэтому с одной стороны "красно-белые" лишаются глубины и одной из возможностей стать сильнее по ходу игры. Но с другой они приобретают гораздо большее - избегают возможного недовольства внутри коллектива, к чему "Спартак" склонен просто чрезвычайно. Тем более, значение болгарина в московской команде в последнее время становилось всё скромнее. Так что клуб в этой ситуации остаётся в безусловном плюсе. Даже при том условии, что москвичи будут платить две трети зарплаты.Если в начале текущего сезона Попов ещё на поле оказывался, то потом прочно обосновался на или около, - там, где разминаются, - скамейки запасных. В стартовом составе в последний раз он вышел против "Марибора". Наверное, напоминать о том, как "Спартака" опорочился перед своими же зрителями, упустив верные три очка, нет никакого смысла - болельщики не могут забыть, а ненавистники "красно-белых" запомнили на долгие годы. После такого Попов ещё только раз мелькнул на поле тульского "Арсенала" и - всё.Это межсезонье только укрепило мысль о том, что Попову надо менять своё положение. Во-первых, из целой пачки товарищеских матчей болгарину был уделён только один тайм. Во-вторых, появились Ханни и младший Ерёменко, оба полузащитники, оба нацеленные на созидание. И вопрос даже не в том, что Ивелин и без двух лишних конкурентов не пробивался в основной состав, вопрос в намерениях тренера. Раз он берёт в команду двух игроков с такой же ролью, видимо, на Попова он рассчитывает не очень. Точнее, совсем не.Так что это плюс и для самого футболиста. Попов получит практику, вернёт уверенность в себе (конечно, если получится), может быть, откроет на себя новый спрос. В любом случае, он получил возможность уехать из команды, где на него не особо рассчитывают. А для игрока, - если только он не ставит главной целью просто получение зарплаты, - это положительный момент в карьере.Ну и, наверное, самое очевидное - это хорошо для "Рубина". После возвращения Курбана Бердыева почему-то мы все были уверены в том, что дела казанской команды пойдут в гору - пусть не сразу, но в течение сезона "Рубин" воспрянет. Пока не получается. Пока мы видим мертвенно-тоскливый футбол, отсутствие результатов (на данный момент - 11 место) и постоянные сообщения о финансовых проблемах клуба. Последнее особенно важно в контексте нашей темы. По информации СМИ "Спартак" будет платить две трети зарплаты болгарину во время аренды. Это для казанцев, конечно, находка.Ко всему прочему футболисту и "Рубину" с новым игроком должен помочь тренер. Курбан Бердыев умеет раскрывать игроков по второму разу (то есть тех, которые находятся в откровенном спаде), что он не один раз и показывал. В таком случае казанцы получат именно такого игрока, который им был нужен в первый части сезона - умеющего создавать моменты партнёрам, изобретательного и в этом плане смелого.