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Фанаты "Црвены Звезды" - в отношении болельщиков ЦСКА: каждый русский - друг сербского народа

Эксперт по балканскому футболу Егор Красавин рассказал, представляет ли опасность для фанатов ЦСКА выезд в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой".

"Сразу после жеребьёвки фанаты "Црвены" обозначили свою позицию, а потом ещё раз её подтвердили. Она звучит так: "Каждый русский – друг сербского народа. Нам нечего делить с русскими". На всех фанатских форумах это проговаривается. Не унимается только сербская пресса, которая выдумывает конфликт. На днях писали, будто в Белград едет тысяча элитных бойцов ЦСКА, которые участвовали в таких-то стычках.

Показательный момент: фанаты ЦСКА уже много раз пересекались с "Црвеной Звездой" на баскетболе. Ни разу не случалось каких-то крупных конфликтов. На матче будет очень много полиции. Все понимают, что "Црвена" находится на последнем предупреждении от ФИФА. Проблемы никому не нужны.

Лига Европы очень важна для бюджета клуба. Никакой пиротехники не будет. Единственное, что может случиться, – какие-то бытовые конфликты. И то не у стадиона, а в центре города, после поражения одной из команд", - передает слова Красавина "Чемпионат".
Теги: Црвена Звезда ЦСКА
Сегодня, 11:53
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(5)
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:47) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ржд гуд
Армейские фанаты! Не подставляйте братьев-сербов под санкции! Воздержитесь от партизанских выходок!

Лично я не считаю за фанатов тех, кто дебош устраивает. Любой нормальный болельщик приезжает только поддержать клуб.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: molot327
При любом результате пусть побеждает дружба!


Дружба побеждает только в детских книжках, или в пустых витринах советских магазинов , в виде небезызвестного сырка, из коих выкладывали какие то гигантские фигуры-пирамиды, по типу как сейчас из Лего.

В жизни обычно побеждает конкретный человек. Ну или группа граждан.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:08) #
  • +3
  •  (7)

ржд гуд,

ХЗ, помогут ли такие призывы. Эти фаны - ёжнутые и мастера свои клубы подставлять, что ЦСКовские, что спартаковские.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:58) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Армейские фанаты! Не подставляйте братьев-сербов под санкции! Воздержитесь от партизанских выходок!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 11:57) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
При любом результате пусть побеждает дружба!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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