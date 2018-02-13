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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фанаты "Црвены Звезды" - в отношении болельщиков ЦСКА: каждый русский - друг сербского народа
Эксперт по балканскому футболу Егор Красавин рассказал, представляет ли опасность для фанатов ЦСКА выезд в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой".
"Сразу после жеребьёвки фанаты "Црвены" обозначили свою позицию, а потом ещё раз её подтвердили. Она звучит так: "Каждый русский – друг сербского народа. Нам нечего делить с русскими". На всех фанатских форумах это проговаривается. Не унимается только сербская пресса, которая выдумывает конфликт. На днях писали, будто в Белград едет тысяча элитных бойцов ЦСКА, которые участвовали в таких-то стычках.
Показательный момент: фанаты ЦСКА уже много раз пересекались с "Црвеной Звездой" на баскетболе. Ни разу не случалось каких-то крупных конфликтов. На матче будет очень много полиции. Все понимают, что "Црвена" находится на последнем предупреждении от ФИФА. Проблемы никому не нужны.
Лига Европы очень важна для бюджета клуба. Никакой пиротехники не будет. Единственное, что может случиться, – какие-то бытовые конфликты. И то не у стадиона, а в центре города, после поражения одной из команд", - передает слова Красавина "Чемпионат".
"Сразу после жеребьёвки фанаты "Црвены" обозначили свою позицию, а потом ещё раз её подтвердили. Она звучит так: "Каждый русский – друг сербского народа. Нам нечего делить с русскими". На всех фанатских форумах это проговаривается. Не унимается только сербская пресса, которая выдумывает конфликт. На днях писали, будто в Белград едет тысяча элитных бойцов ЦСКА, которые участвовали в таких-то стычках.
Показательный момент: фанаты ЦСКА уже много раз пересекались с "Црвеной Звездой" на баскетболе. Ни разу не случалось каких-то крупных конфликтов. На матче будет очень много полиции. Все понимают, что "Црвена" находится на последнем предупреждении от ФИФА. Проблемы никому не нужны.
Лига Европы очень важна для бюджета клуба. Никакой пиротехники не будет. Единственное, что может случиться, – какие-то бытовые конфликты. И то не у стадиона, а в центре города, после поражения одной из команд", - передает слова Красавина "Чемпионат".
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