Новости партнеров

ЦСКА поздравил Романа Бабаева с 40-летием

ЦСКА поздравил с днем рождения генерального директора клуба Романа Бабаева, о чем появилась соответствующая запись в Твиттере.

Сегодня представителю руководства армейцев исполняется 40 лет.

Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 11:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
в сауне поляну накрыли? smile


--------------------
щегол стал официальным ртом Газпрома
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кокаинум
Бабай Долбаев. Абсолютный эталон холуя и идиота. Когда рубль Веллитону отдашь, нищеброд?!

Ну ты и кретин. Не позорь своих, смойся в унитазе.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Кокаинум (Сегодня, 12:24) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бабай Долбаев. Абсолютный эталон холуя и идиота. Когда рубль Веллитону отдашь, нищеброд?!


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.