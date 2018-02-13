Нобель Арустамян: агенты предлагают Алекса Тейшейру "Спартаку" и "Зениту"

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может перейти в "Зенит" или "Спартак"."Еще один кандидат (на переход в "Зенит" или "Спартак") - Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, который считался самым крутым в "Шахтере". Но тогда Тейшейра предпочёл деньги, а не вариант с европейским клубом.Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в "Зенит" и "Спартак" с этой идеей.Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в "Спартаке" играют уже два экс-футболиста "Шахтера" - Адриано и Фернандо, а "Зенит" продолжает поиски игроков в атакующую группу, - написал Арустамян в Телеграме.