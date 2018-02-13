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Нобель Арустамян: агенты предлагают Алекса Тейшейру "Спартаку" и "Зениту"

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может перейти в "Зенит" или "Спартак".

"Еще один кандидат (на переход в "Зенит" или "Спартак") - Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, который считался самым крутым в "Шахтере". Но тогда Тейшейра предпочёл деньги, а не вариант с европейским клубом.

Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в "Зенит" и "Спартак" с этой идеей.

Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в "Спартаке" играют уже два экс-футболиста "Шахтера" - Адриано и Фернандо, а "Зенит" продолжает поиски игроков в атакующую группу, - написал Арустамян в Телеграме.
Теги: Арустамян Спартак Зенит
Сегодня, 12:26
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№6 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
данунах
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:40) #
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online

По цвету для чумазых в принципе подходит - палитра где-то "Халк+".

Ну и черезвычайно сволочной - им точно пригодится, в их гадюшник.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Рубин»
Да уж, а когда-то именно он был главной молодой надеждой Бразильской сборной. Кто-то из молодых Бразильских звёзд Шахтера теперь в топе Англии играет, а кто-то свой язык об китайский ломает.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Я не помню за 2 года ни одного правдивого инсайда от шнобеля. Одни сказки и предположения и ни одного сбывшегося. Застрелись уже, если мужик, Арустамян.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Кокаинум (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
зенит шоколад не любит

laughing А Хульквернись откуда чавкает?
Спартаку он нафиг не впился - капризный и слишком любит деньги - ну вылитый клиент болота! Точно такие там Топорен или Бздюба


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:31) #
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Если и перейдет ,то в Спартак .зенит шоколад не любит.другое дело что в Спартаке с условием что промес уйдет или кто-то ещё .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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