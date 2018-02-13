Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:53
Фанаты "Црвены Звезды" - в отношении болельщиков ЦСКА: каждый русский - друг сербского народа (5)
Фанаты "Црвены Звезды" - в отношении болельщиков ЦСКА: каждый русский - друг сербского народа (5)
Вчера, 23:42
Расмус Эльм: надеюсь, Ари не станет чемпионом России (1)
Расмус Эльм: надеюсь, Ари не станет чемпионом России (1)
Вчера, 23:04
Финал Кубка Испании пройдет на стадионе "Атлетико"
Финал Кубка Испании пройдет на стадионе "Атлетико"
Вчера, 22:36
Португальцы попросили номера с игровыми приставками на базе в Кратове во время ЧМ-2018 (1)
Португальцы попросили номера с игровыми приставками на базе в Кратове во время ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:06
Виктор Гончаренко: ЦСКА и "Црвена Звезда" договорились не тренироваться на стадионе "Райко Митич" (1)
Виктор Гончаренко: ЦСКА и "Црвена Звезда" договорились не тренироваться на стадионе "Райко Митич" (1)
Нобель Арустамян: агенты предлагают Алекса Тейшейру "Спартаку" и "Зениту"
Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может перейти в "Зенит" или "Спартак".
"Еще один кандидат (на переход в "Зенит" или "Спартак") - Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, который считался самым крутым в "Шахтере". Но тогда Тейшейра предпочёл деньги, а не вариант с европейским клубом.
Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в "Зенит" и "Спартак" с этой идеей.
Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в "Спартаке" играют уже два экс-футболиста "Шахтера" - Адриано и Фернандо, а "Зенит" продолжает поиски игроков в атакующую группу, - написал Арустамян в Телеграме.
"Еще один кандидат (на переход в "Зенит" или "Спартак") - Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, который считался самым крутым в "Шахтере". Но тогда Тейшейра предпочёл деньги, а не вариант с европейским клубом.
Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в "Зенит" и "Спартак" с этой идеей.
Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в "Спартаке" играют уже два экс-футболиста "Шахтера" - Адриано и Фернандо, а "Зенит" продолжает поиски игроков в атакующую группу, - написал Арустамян в Телеграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.