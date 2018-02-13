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"Спартак" возвращается в Москву из Сочи (фото)

"Спартак" сообщил о завершении сбора в Сочи. Сегодня, 13 февраля, красно-белые возвращаются в Москву.

"Спасибо, Сочи! "Спартак" возвращается в Москву", - говорится в Твиттере "Спартака".

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" пройдет в Москве 15 февраля.

Теги: Спартак
Сегодня, 12:42
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№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: voron (CSKA)
Что то не так в Команде??? Почему четыре ШОКОЛАДКИ как то отдельно от команды стоят-сидят

Через минуту просто начнется сафари, вот и сидят на низком старте. Федун за кадром с ружьем стоит
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:01) #
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Что то не так в Команде??? Почему четыре ШОКОЛАДКИ как то отдельно от команды стоят-сидят
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (4)
online

Это фото возвращения??? Пешком пошли???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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