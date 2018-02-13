"Спартак" возвращается в Москву из Сочи (фото)

"Спартак" сообщил о завершении сбора в Сочи. Сегодня, 13 февраля, красно-белые возвращаются в Москву."Спасибо, Сочи! "Спартак" возвращается в Москву", - говорится в Твиттере "Спартака".Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" пройдет в Москве 15 февраля.