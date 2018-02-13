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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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"Спартак" возвращается в Москву из Сочи (фото)
"Спартак" сообщил о завершении сбора в Сочи. Сегодня, 13 февраля, красно-белые возвращаются в Москву.
"Спасибо, Сочи! "Спартак" возвращается в Москву", - говорится в Твиттере "Спартака".
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" пройдет в Москве 15 февраля.
"Спасибо, Сочи! "Спартак" возвращается в Москву", - говорится в Твиттере "Спартака".
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" пройдет в Москве 15 февраля.
Спасибо, #КрасноБелыеСочи ????— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 13, 2018
«Спартак» возвращается в Москву ??#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/TW9LkdI0Eg
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