Главы МИД РФ и Бельгии обменялись футбольными подарками

Главы МИД РФ и Бельгии Сергей Лавров и Дидье Рейндерс перед началом переговоров в Москве обменялись футбольными подарками в преддверии чемпионата мира-2018.Российский министр подарил своему коллеге официальный футбольный мяч турнира и игрушечного волка Забиваку - символа ЧМ-2018. Глава бельгийского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, вручил Лаврову футбольный мяч с автографами игроков сборной Бельгии.Глава МИД РФ пожелал бельгийским футболистам успехов на мировом чемпионате. "Сделаем все, чтобы чемпионат прошёл на высшем уровне", - сказал Лавров.Российский и бельгийский министры обсуждают в Москве двусторонние отношения, а также взаимодействие на международной арене.