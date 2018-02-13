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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ЦСКА вручил Зорану Тошичу футболку с номером 241 (фото)
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич посетил белградскую гостиницу, в которой живут игроки ЦСКА в преддверии матча с "Црвеной Звездой".
Экс-хавбек "красно-синих" получил от генерального директора Романа Бабаева футболку с номером 241 - столько матчей Тошич сыграл за ЦСКА.
Экс-хавбек "красно-синих" получил от генерального директора Романа Бабаева футболку с номером 241 - столько матчей Тошич сыграл за ЦСКА.
Нет, это не трансфер ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 12, 2018
Вечером в гостиницу к команде заехал Зоран Тошич! Мы подарили ему небольшой сувенир - футболку с количеством матчей за #ЦСКА ??
Рады встрече, Зоран! pic.twitter.com/HJF11d3brq
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