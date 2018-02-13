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ЦСКА вручил Зорану Тошичу футболку с номером 241 (фото)

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич посетил белградскую гостиницу, в которой живут игроки ЦСКА в преддверии матча с "Црвеной Звездой".

Экс-хавбек "красно-синих" получил от генерального директора Романа Бабаева футболку с номером 241 - столько матчей Тошич сыграл за ЦСКА.

Теги: ЦСКА Тошич
Сегодня, 12:59
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