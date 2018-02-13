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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: рискну поставить на победу "Реала" в первом матче с "ПСЖ"
Известный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ".
"У "Реала" проблемы не прекращаются на протяжении всего сезона, поэтому в этом смысле "ПСЖ" может считаться фаворитом пары. Но когда и где, если не в Лиге чемпионов "Реалу" спасать проваленный сезон? Кстати, я бы не сказал, что парижане играют идеально. В последней игре с "Тулузой" у них были проблемы. Думаю, что команда Зидана соберется на две игры с "ПСЖ", будет в оптимальном состоянии.
"ПСЖ" ведь еще и привык играть против команд уровня "Генгама", "Труа"… Против "Реала" нужен бешеный темп, прессинг, ведь французы будут стараться навязывать свой футбол. "ПСЖ" важно помнить прошлогодние матчи с "Барселоной" и постараться сыграть на одинаково высоком уровне оба матча. Для них определенно хорошо, что первая игра состоится в Мадриде, а не в Париже.
Неймар против Роналду - дуэль, которая важна, прежде всего, для Неймара, который уходил в "ПСЖ" для того, чтобы стать ведущим футболистом мира. Чтобы это сделать, ему нужно блистать как раз в таких матчах.
Если "ПСЖ" не пройдет "Реал", то это будет провал для всего проекта, который затевался в первую очередь под Лигу чемпионов. Рискну поставить на победу "Реала" в первом матче с минимальным счетом, что касается итогового результата противостояния… Пока не готов сказать", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"У "Реала" проблемы не прекращаются на протяжении всего сезона, поэтому в этом смысле "ПСЖ" может считаться фаворитом пары. Но когда и где, если не в Лиге чемпионов "Реалу" спасать проваленный сезон? Кстати, я бы не сказал, что парижане играют идеально. В последней игре с "Тулузой" у них были проблемы. Думаю, что команда Зидана соберется на две игры с "ПСЖ", будет в оптимальном состоянии.
"ПСЖ" ведь еще и привык играть против команд уровня "Генгама", "Труа"… Против "Реала" нужен бешеный темп, прессинг, ведь французы будут стараться навязывать свой футбол. "ПСЖ" важно помнить прошлогодние матчи с "Барселоной" и постараться сыграть на одинаково высоком уровне оба матча. Для них определенно хорошо, что первая игра состоится в Мадриде, а не в Париже.
Неймар против Роналду - дуэль, которая важна, прежде всего, для Неймара, который уходил в "ПСЖ" для того, чтобы стать ведущим футболистом мира. Чтобы это сделать, ему нужно блистать как раз в таких матчах.
Если "ПСЖ" не пройдет "Реал", то это будет провал для всего проекта, который затевался в первую очередь под Лигу чемпионов. Рискну поставить на победу "Реала" в первом матче с минимальным счетом, что касается итогового результата противостояния… Пока не готов сказать", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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