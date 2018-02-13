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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Владимир Пономарев: Вернблум по делу сказал о решении Гончаренко поставить его в защиту
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал первый матч своей бывшей команды против "Црвены Звезды" (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы.
- Об игре:
Двоякое впечатление осталось: могли и выиграть, могли и проиграть. Пожалуй, мы были ближе к поражению, поскольку часто наши центральные защитники устраивали неразбериху. В обороне сыграл Вернблум, который в целом не любит держать своего оппонента. Ему было сложно на этой позиции, поскольку его место - это центр поля, откуда он возвращается помогать защитникам. В центре он может полезно сыграть, а в защите - это был опасный эксперимент. Наши защитники в целом допустили несколько ошибок, к счастью, ими не воспользовались сербы.
Во втором тайме мне не понравилось взаимодействие двух наших форвардов - Витиньо и Муса. У них были моменты, особенно выход 3 в 1, который был в итоге упущен. Такие эпизоды и формируют игру. Отмечу действия Головина, он мне понравился, действовал продуктивно и полезно.
- О недавнем интервью Вернблума шведским СМИ про "отель в Испании", "тренируемся как свиньи" и "чертова идея тренера поставить меня защитником":
Не дело Вернблума, где команда должна проводить сборы. Мы в Сухуми выезжали в феврале, месили грязь и в дождь, и в снег, да и полей там не было. И ничего страшного. Дело игрока - тренироваться, и в Испании шикарные условия, поля и питание. Что ещё нужно?! А вот по поводу слов об игре в защите - здесь с ним согласен. В своё время левым крайним хотел поставить Николай Петрович Морозов, на что я ему сказал, что не буду там играть, поскольку футболист на этой позиции и думать должен по-другому, и левая у него должна быть не только для передач, но и для подкатов. По ходу игры, конечно, я мог и оказывался в этой зоне, поскольку опекал своего соперника.
В целом, Вернблум может предъявлять претензии. До этого он исполнял центрального форварда, сейчас сыграл в защите. Так и себя потерять можно. Тем более, он в обороне сыграл не без ошибок.
- О первом официальном матче Муса за ЦСКА после возвращения:
В атаке команда смотрелась уверенней с возвращением нигерийца, нежели в первой части сезона. Впереди до этого у нас некому было играть, с шишками мяч забивать никто не хотел. С Мусой команда смотрелась заметно лучше в нападении.
- Об ответном матче:
Я прогнозировал счёт 2:0 в нашу пользу в сегодняшней встрече, но забыл, что матч пройдёт в Белграде. Поэтому прогноз остаётся прежним. Уверен, что команда пройдёт в следующий раунд Лиги Европы. Кое-какие внесут поправки, может, Игнашевич в состав вернётся, и у себя на поле команда выиграет.
- Об игре:
Двоякое впечатление осталось: могли и выиграть, могли и проиграть. Пожалуй, мы были ближе к поражению, поскольку часто наши центральные защитники устраивали неразбериху. В обороне сыграл Вернблум, который в целом не любит держать своего оппонента. Ему было сложно на этой позиции, поскольку его место - это центр поля, откуда он возвращается помогать защитникам. В центре он может полезно сыграть, а в защите - это был опасный эксперимент. Наши защитники в целом допустили несколько ошибок, к счастью, ими не воспользовались сербы.
Во втором тайме мне не понравилось взаимодействие двух наших форвардов - Витиньо и Муса. У них были моменты, особенно выход 3 в 1, который был в итоге упущен. Такие эпизоды и формируют игру. Отмечу действия Головина, он мне понравился, действовал продуктивно и полезно.
- О недавнем интервью Вернблума шведским СМИ про "отель в Испании", "тренируемся как свиньи" и "чертова идея тренера поставить меня защитником":
Не дело Вернблума, где команда должна проводить сборы. Мы в Сухуми выезжали в феврале, месили грязь и в дождь, и в снег, да и полей там не было. И ничего страшного. Дело игрока - тренироваться, и в Испании шикарные условия, поля и питание. Что ещё нужно?! А вот по поводу слов об игре в защите - здесь с ним согласен. В своё время левым крайним хотел поставить Николай Петрович Морозов, на что я ему сказал, что не буду там играть, поскольку футболист на этой позиции и думать должен по-другому, и левая у него должна быть не только для передач, но и для подкатов. По ходу игры, конечно, я мог и оказывался в этой зоне, поскольку опекал своего соперника.
В целом, Вернблум может предъявлять претензии. До этого он исполнял центрального форварда, сейчас сыграл в защите. Так и себя потерять можно. Тем более, он в обороне сыграл не без ошибок.
- О первом официальном матче Муса за ЦСКА после возвращения:
В атаке команда смотрелась уверенней с возвращением нигерийца, нежели в первой части сезона. Впереди до этого у нас некому было играть, с шишками мяч забивать никто не хотел. С Мусой команда смотрелась заметно лучше в нападении.
- Об ответном матче:
Я прогнозировал счёт 2:0 в нашу пользу в сегодняшней встрече, но забыл, что матч пройдёт в Белграде. Поэтому прогноз остаётся прежним. Уверен, что команда пройдёт в следующий раунд Лиги Европы. Кое-какие внесут поправки, может, Игнашевич в состав вернётся, и у себя на поле команда выиграет.
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